banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119140
ALTIN
305.319
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8909
EURO
6.6232
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis Soruşturması !
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis...
DP’nin oyları nereye gidecek!
DP’nin oyları nereye gidecek!
Açıklama var ceza yok!
Açıklama var ceza yok!
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Eğlence yerini kurşunlama zanlıları yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

12.1.20 tarihinde Gazimağusa’ da, bir eğlence merkezinin ön cephesinin ateşli silahla kurşunlanması ve camlarının kırılması sonucu kasti hasar oluşması ile ilgili Girne sakinleri Salih Yiğit (E-28) ve Mehmet Topaloğulları ( E-23) 16.1.19 tarihinde tutuklanmışlardı.

Eğlence yerini kurşunlama zanlıları yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

12.1.20 tarihinde Gazimağusa’ da, bir eğlence merkezinin ön cephesinin ateşli silahla kurşunlanması ve camlarının kırılması sonucu kasti hasar oluşması ile ilgili Girne sakinleri Salih Yiğit (E-28) ve Mehmet Topaloğulları ( E-23) 16.1.19 tarihinde tutuklanmışlardı.

31 Ocak 2020 Cuma 18:24
Eğlence yerini kurşunlama zanlıları yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Eğlence yerini kurşunlama zanlıları yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

12.1.20 tarihinde Gazimağusa’ da, bir eğlence merkezinin ön cephesinin ateşli silahla kurşunlanması ve camlarının kırılması sonucu kasti hasar oluşması ile ilgili Girne sakinleri Salih Yiğit (E-28) ve Mehmet Topaloğulları ( E-23) 16.1.19 tarihinde tutuklanmışlardı.

 Tutuklandıkları günden beri tutuklu bulunan zanlılar bugün 31.1.20 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildiler.

Bugünkü tutukluluk duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan müfettiş muavini Halil Seven, zanlıların kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde tasarrufu, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar suçlamasıyla mahkeme huzurunda bulunduklarını belirterek tahkikatıyla ilgili yemin altında bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu.

banner317
Seven şahadetinde, olay öncesi gecede, 11.1.20 tarihinde zanlı 1 Salih Yiğit nin eğlenmek maksadıyla eğlence mekânına gittiğini, burada tartışma yaşadığı bir veya birkaç kişi tarafından darp edilmesini eğlence mekânına bağdaştırması sonucu sinirlenerek Girne’ de birlikte kaldığı ev arkadaşı zanlı 2 yi arayarak kendisine Girne’ deki ikametgâhından silahını alıp getirmesini söylediğini aktardı.

Zanlı 2 Mehmet Topaloğulları nin getirdiği silahla gecenin sabahında saat 07.00 raddelerinde eğlence mekânının ön cephesine 4 el ateş eden zanlı 1’ in, eğlence mekânının camlarının kırılarak kasti hasar meydana gelmesine değinen tahkikat sorumlusu Seven zanlıların 16.1.19 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Sanık 1 Salih Yiğit in itiraf niteliğinde, sanık 2 Mehmet Topaloğulları nin ise kendisini suça bağlar niteliğinde gönüllü ifade verdiğine vurgu yapan Seven bu ifadelerin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanmadığını, olayda kullanılan silah ile zanlı 1’ e ait cep telefonu ve bir kısım kıyafetlerinin henüz bulunamadığını belirtti.  Zanlıların bulunamayan emarelerle ilgili makul bir izahatta bulunmadıkların söyleyen Seven, zanlıların suç işlendikten sonra nerelerde saklandıklarının tam olarak tespit edilemediğini aktardı. Zanlıların kaldıkları yerlerle ilgili yapmış oldukları beyan doğrultusunda araştırma yaptıklarına değinen Seven bu beyanlarının da doğru çıkmadığını ve yalan söylediklerinin tespit edildiğini belirtti.

Tahkikatın geniş yönlü olarak devam etmekte olduğunu söyleyen Müfettiş Muavini Seven, aranan emarelerin de bulunamadığına değindi. Devam eden tahkikatın bundan sonraki safhasına etki etme olanağı bulunmayan zanlıların hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmelerini talep etti.

Savunma avukatı iddia makamının talebine itirazda bulunarak zanlıların serbest kalması gerektiği yönünde itiraz beyan etmesi üzerine duruşmaya geçildi. Uzun ve tartışmalı geçen teminat duruşmasında 4 tanık dinlendi. Akşam saatlerine kadar süren duruşma sonunda kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların kaçma ihtimallerini göz önünde tutarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 3 ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Salih YiğitMehmet TopaloğullarıGazimagusa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 yıl sonra Ercan’dan çıkış yaparken tutuklandı
23 yıl sonra Ercan’dan çıkış yaparken tutuklandı
40 gün cezaevine gönderildi
40 gün cezaevine gönderildi
Temir tutuksuz yargılanacak
Temir tutuksuz yargılanacak
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Çalıştığı iş yerinden içki çalan şahıs teminata bağlandı
Çalıştığı iş yerinden içki çalan şahıs teminata bağlandı
Hasan Telkas'a 5 bin TL para cezası
Hasan Telkas'a 5 bin TL para cezası
Özgürgün’ün ‘dokunulmazlık’ davası karar için süresiz ertelendi
Özgürgün’ün ‘dokunulmazlık’ davası karar için süresiz ertelendi
206 paket cinsel gücü artırıcı macun bulundu
206 paket cinsel gücü artırıcı macun bulundu
Topcuköy'de kanunsuz avlanma…
Topcuköy'de kanunsuz avlanma…
Lefkoşa suriçinde yangın…
Lefkoşa suriçinde yangın…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim