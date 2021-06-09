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Eğlence yerindeki kavgada yer alan 7 kişi teminata bağlandı

09 Haziran 2021 Çarşamba 19:37
Eğlence yerindeki kavgada yer alan 7 kişi teminata bağlandı
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05.06.21 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Gazimağusa’da bir bar-restoran içerisinde zanlı 1 Mustafa Ceremeci, zanlı 4 Serdar Cihan ve zanlı 5 Dursunali İşbir bir taraf, zanlı 2 Demhat Orhan, zanlı 3 Delil Kahraman, zanlı 5 Muhamed İkbal Toğrulca ve zanlı 6 Cem Ozan Baran diğer taraf olmak üzere alkollü içki tesiri altında bulundukları esnada birbirlerinin üzerine şampanya patlattıkları gerekçesiyle kasten ve kanunsuz olarak elleri ve ayakları ile birbirlerine vurmak suretiyle kavgaya tutuşarak mekândaki birçok eşyayı kırmak suretiyle hasara uğratmışlardı.

Olayın polise intikal etmesi üzerine ayni gün zanlı 1, zanlı 4 ve zanlı 5 tespit edilerek mahkeme huzuruna çıkarıldı ve haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti. Aranmakta olan diğer 4 zanlı ise 08.06.21 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklanmıştı.

Tüm zanlılar bugün 09.06.21 tarihinde Kasti hasar, kavgada yer alma, rahatsızlık, sarhoşluk, uygunsuz tavrı hareket ve tecavüzkâr alet taşımak suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek makadıyla KKTC haricine çıkışları men edilerek teminata bağlandılar.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser polis memuru Şükrü Hafız’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 05.06.21 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Gazimağusa’da Zagato isimli bar-restoran içerisinde birbirleri üzerine şampanya patlattıkları gerekçesiyle zanlıların kasten ve kanunsuz olarak birbirlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle kavgaya tutuştuklarını, mekân içerisindeki birçok eşyanın hasar görmesine neden olduklarını ve akabinde yerine ait birçok eşyanın kırılarak hasar görmesine neden olduklarını söyledi.

Mekân sahibinin ilk anda şikâyetçi olmadığını ancak izdiham nedeniyle mekânda bulunan yüzlerce kişinin hesap ödemeden ayrılması nedeniyle zararının kesin olmamakla beraber 240 bini aşkın bir rakama ulaştığının görülmesi üzerine zanlılardan şikâyetçi olduğunu belirtti.

İncelenen kamera görüntülerinden ayni akşam zanlı 1,4 ve 5’in tespit edilerek tutuklandığını söyleyen tanık polis, diğer zanlıların da 08.06.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarına değindi.

Zanlıların mesele ile ilgili herhangi bir ifade vermedikleri gibi kendilerine okunan yazılı dava tebliğlerini de kabul etmeyip imzalamadıklarına dikkat çeken tanık polis, bir soru üzerine verdiği cevapta, eğlence mekânındaki bazı eşyaların yurt dışı menşei olduğu ve değerlerinin henüz kesin olarak belirlenemediği ve çalışmaların sürdüğüne değindikten sonra belirtilen rakamın sadece şikâyetçi tarafından yapılan beyan doğrultusunda olduğunu söyledi.

Tahkikatın sürmekte olduğunu, zanlıların meseleye etki etme imkânı olmadığına vurgu yapan tanık polis, zanlı 1,4 ve 5’in KKTC vatandaşı, zanlı 2,3,6 ve 7’nin T.C. vatandaşı olup KKTC’de öğrenci statüsünde bulunduklarını belirttikten sonra, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, zanlı 1, 4 ve 5’in 3000’ er TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin ellişer bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı 2,3,6 ve 7’in ise 15 biner TL nakdi teminat yatırmaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
GazimagusaEğlenceKavga
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