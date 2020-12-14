Eğlence yerinde çıkan kavgada araya giren şahsın burun kemiğini kırdı

KENDİ KAFASINDA ŞİŞE KIRAN ŞAHIS İSE ARANIYOR

13.12.20 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Gazimağusa ‘da bir eğlence çıkan kavgada araya girip kavgayı ayırmaya çalışan E.Ş’nin yüzüne kafa atıp burun kemiğinin kırılmasına neden olan Muhammet Emin Acar, şikâyet üzerine aynı gün tutuklandı.

Zanlı bugün 14.12.20 tarihinde Vahim zarar, kavga ve rahatsızlık suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, ilk tanık olarak PM Hasan Tanyeri‘yi tanık kürsüsüne çağırdı. PM Tanyeri yemin altında verdiği şahadette, 13.12.20 tarihinde saat 04.00 raddelerinde, Gazimağusa‘da bir eğlence merkezinde zanlı ve H.G arasında çıkan kavga esnasında araya girip kavgayı ayırmaya çalışan müşteki E.Ş‘nin yüzüne kafa atmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olan zanlının aynı gün tutuklandığını söyledi.

Zanlının TC vatandaşı olup çalışma izniyle KKTC‘de bulunduğunu ve gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu kabul ettiğini belirten PM Tanyeri, kendisine okunan yazılı dava tebliğine de kabul yönünde cevap verdiğini söyledi

Kavga esnasında zanlın kafasına cam şişe ile vurmak suretiyle yaralanmasına neden olan karşı taraftan H.G aleyhine de dosya tanzim edileceği ancak henüz tespit edilemediğine dikkat çeken PM Tanyeri, adı edilenin aranmakta olduğunu belirtti.

Benzeri sabıkası bulunmayan zanlının tahkikata etki etme olanağı bulunmadığını söyleyen tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şehadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 75 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile serbest kalması yönünde emir verdi.

Şartların yerine getirilmemesi halinde getirilinceye değin ve her hâlükârda 2 ay’ı geçmemek kaydıyla zanlının hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde ayrıca emir verildi. (MHA)