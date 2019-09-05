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Edremit’de uyuşturucu operasyonu

Edremit’de uyuşturucu operasyonu

05 Eylül 2019 Perşembe 16:43
Edremit’de uyuşturucu operasyonu

04.09.2019 tarihinde saat 20:00 sıralarında Edremit’de, S.L.(E-39), B.S.Y.(E-27), S.C.(E-25), Z.L. R.(E-27) ve S.R.(E-59)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 8.1 gram ağırlığında Ketamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal çubuk, yaklaşık 7 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 10 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve yaklaşık 3 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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