01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:02
Ecza deposu çalışanı teminatla serbest
Gazimağusa’da Güç Ecza deposunda pazarlamacı olarak çalışan M.S (E-31) , 5 Mart – 23 Haziran 209 tarihleri arasında iş yeri adına Gazimağusa bölgesindeki eczanelere yaptığı satışlar karşılığı tahsil ettiği 67985.20 TL parayı iş yeri muhasebesine teslim etmeyerek sirkat ettiği tespit edilerek 27.6.2019 tarihinde polis tarafından tutuklandı. Ayni gün yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındı.
Bugün 1 Temmuz 2019 tarihinde zanlı teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını üstlenen polis memuru Mehmet Keleş yemin tahtında olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Keleş şehadetinde zanlının 5 Mart-23 Haziran tarihleri arasında Gazimağusa bölgesindeki 9 eczaneden 30 tahsilat makbuzu altında tahsil ettiği 67985.20 TL parayı şirket muhasebesine teslim etmeyip zimmetine geçirdiğini aktardı. 27.6.2019 tarihinde, olayın polise rapor edilmesiyle ayni gün zanlının tutuklandığını belirten Keleş zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini aktardı. 28.6.19 tarihinde zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındığını aktaran Keleş bu süre içerisinde zanlıya dava tebliğ ettiğini, zanlının davasına cevaben kabul ederim dediğini belirten Keleş zanlının tahkikata etki etme olasılığı olmadığı cihetle teminatla serbest kalmasını talep etti.
Önündeki şehadeti değerlendiren bayan yargıç Hazan Aksun zanlının davası görüşülünceye değin KKTC haricine çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 10000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 75000’ er TL şahsi kefalet imzalamaları şartıyla serbest kalması yününde emir verdi. (MHA)