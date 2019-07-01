Ecza deposu çalışanı teminatla serbest

Gazimağusa’da Güç Ecza deposunda pazarlamacı olarak çalışan M.S (E-31) , 5 Mart – 23 Haziran 209 tarihleri arasında iş yeri adına Gazimağusa bölgesindeki eczanelere yaptığı satışlar karşılığı tahsil ettiği 67985.20 TL parayı iş yeri muhasebesine teslim etmeyerek sirkat ettiği tespit edilerek 27.6.2019 tarihinde polis tarafından tutuklandı. Ayni gün yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındı.

Önündeki şehadeti değerlendiren bayan yargıç Hazan Aksun zanlının davası görüşülünceye değin KKTC haricine çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 10000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 75000’ er TL şahsi kefalet imzalamaları şartıyla serbest kalması yününde emir verdi. (MHA)