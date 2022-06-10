EBRU BAYTAR KASLI KEFALET SENEDİ İMZALAMASI ŞARTLARI İLE TUTUKSUZ YARGILANDI

Evrim Kamalı

Girne’de bir şahsı vatandaş yapacağı vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Ebru Baytar Kaslı şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat zanlının sahtekarlıkla para temini suçundan mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Polis memuru Kesat, zanlının Girne’de, 2021 yılı Kasım ayı içerisinde, E.S. isimli bir şahıstan vatandaşlık başvuru işlemlerini yapacağı gerekçesiyle dolandırmak kastı ile 30,615 TL nakit parayı temin edip, herhangi bir işlem yapmayarak sahtekârlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, E.S.’nin şikayeti üzerine tutuklanan zanlının ifadesinde söz konusu şahsın vatandaşlık işlemlerini yapmaktan vazgeçtiğini, parayı ise harcadığını ifade etti. Kesat, zanlının Lefkoşa ve iskele’de benzer suçlardan dolayı 8 ayrı davası olduğunu ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme 10 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.