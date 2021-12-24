Ebru Baytar Kaslı 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı.

Polis zanlı Ebru Baytar Kaslı’nın Sahtekarlıkla Kayıt Temini meselesi ile huzurda olduğunu belirtti.

Polis, Eylül 2021 ayı içerisinde Lefkoşa'da, zanlının dolandırmak kastı ile çalışma izin işlemlerini yapacağı gerekçesi ile Lefkoşa'da sakin Azeri İrsen' den 9 bin 67 TL nakit para almış ve yine ayni ay içerisinde yine dolandırmak kastı ile vatandaşlık işlemlerini yapacağı gerekçesi ile Lefkoşa'da sakin Türkeş Barkut'dan 2 bin 855 TL nakit para alarak herhangi bir işlem yaptırmayıp toplam 11 bin 922 TL konu paraları sahtekarlıkla temin ettiğini anlattı.

Polis, zanlının 23.12.2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, tahkikatın yeni başlamış olup alınması gereken ifadeler mevcut olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.