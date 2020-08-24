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Duruşma 27 Ağustos’ta devam edecek

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer’in 2009 yılında Universal Bankası’ndan 186 bin Euro kredi çektiği ancak kefili olan Eşref Vaiz’in, borç senedinde 50 bin Euro’ya imza attığını ileri sürdüğü ve 11 yıl sonra karşısına gelen davasının ara emri duruşmasına bugün devam edildi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:36
Duruşma 27 Ağustos’ta devam edecek
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

UNİVERSAL BANK DAVASI 27 AĞUSTOS’A ERTELENDİ

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer’in 2009 yılında Universal Bankası’ndan 186 bin Euro kredi çektiği ancak kefili olan Eşref Vaiz’in, borç senedinde 50 bin Euro’ya imza attığını ileri sürdüğü ve 11 yıl sonra karşısına gelen davasının ara emri duruşmasına bugün devam edildi. Kıdemli Yargıç Banu Soyer, davayı 27 Ağustos Perşembe gününe erteledi. 

Davaya yeni katılan Avukat Serhan Çınar, mahkemede söz alarak basının mahkemeyi etki altında bırakan ve bankayı yeren yayınlar yaptığını ileri sürerek gazetecilerin uyarılmasını talep etti.

Avukat İlker Sertbay, ise basının özgür olduğunu, gazeteleri takip ettiklerini ve mahkemeyi etki altında bırakacak veya yönlendirecek yayın yapılmadığını belirtti.

Mahkeme, basını davayla ilgili yapılacak yayınlar konusunda ikaz etti.

186 BİN EURO 11 YILDA 470 BİN EURO OLDU

Universal Bankası, Ferdi Sabit Soyer’in 2009 yılında 186 bin Euro’luk borcun 11 yıllık sürede 470 bin 360 Euro olduğu gerekçesiyle Soyer ve kefili Eşref Vaiz’e dava açtı.

Borcu olan Ferdi Sabit Soyer’in adına hiçbir taşınmaz mal olmadığından, kefil olan Eşref Vaiz’in taşınmaz malını satamaması veya devredememesi için geçici ara emri alınmıştı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Dün, ara emrinin duruşmasına devam edildi. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Kıdemli Yargıç Banu Soyer’in huzurunda görüşülen davada Universal adına Avukat Naime Özbeyli’nin yanı sıra Avukat Serhan Çınar da dâhil olurken, Eşref Vaiz adına ise Avukat İlker Sertbay hazır bulundu Davada, tanık olarak bankanın kredi işler sorumlusu Emir Hüseyin Yemenicioğlu’nun dinlenmesine devam edildi.

Avukat İlker Sertbay’ın, tanıktan, bilanço, risk raporları, kasa defteri Soyer’e 186 bin Euro ödendiğine dair belge, Soyer’in yaptığı ödemelerin dekontlarının mahkemeye sunulmasını talep etmişti. Tanık, Soyer’in yatırım fişleri hariç diğer belgeleri mahkemeye emare olarak sundu. Taraflar, emare olan belgelerle ilgili sorgulandı. Davada iki tarafta, bir sonraki celse tanıkları olacağını beyan etti.

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Son Güncelleme: 24.08.2020 15:10
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