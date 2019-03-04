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Dursun tutuksuz yargılanacak
DURSUN TUTUKSUZ YARGILANACAK
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Dursun tutuksuz yargılanacak

Dursun tutuksuz yargılanacak

04 Mart 2019 Pazartesi 18:14
Dursun tutuksuz yargılanacak

Dursun teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Boğazköy’de ehliyetsiz araç kullanıp Keıth John Lay isimli öğretmenin aracına çarpıp yaralanmasına neden olan Salih Dursun tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Boğazköy Karakolu’nda görevli polis, 3 Mart tarihinde saat 09.50 sıralarında Boğazköy’de meydana gelen trafik kazasında Salih Dursun’un HV 655 plakalı aracı ile seyrederken, Boğaz kavşağına geldiği zaman dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçip Keıth John Lay yönetimindeki LJ 184 plakalı araca çarptığını söyledi. Kaza sonucu yaralanan Lay’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydeden polis, ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olduğunu söyledi. Polis, yapılan soruşturmada zanlının ehliyetsiz olduğunun tespit edildiğini aktardı. Polis, kazada Lay’a ait araçta da 8 bin TL hasar oluştuğunu ifade etti. Zanlının ülkede çalışma izini olarak bulunduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının, yurt dışına çıkış yasağı, iki kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının yargılanıncaya kadar tutuksuz kalmasına emir verdi.

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