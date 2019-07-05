Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

04.07.2019 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimler sırasında, kontrol için durdurulan C.K.(E-53)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 50 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.