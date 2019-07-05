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Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu
DURDURULAN ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU
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Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

05 Temmuz 2019 Cuma 14:45
Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

04.07.2019 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimler sırasında, kontrol için durdurulan C.K.(E-53)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 50 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 05.07.2019 15:35
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