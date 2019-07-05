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Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu
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Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

05 Temmuz 2019 Cuma 15:35
Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da sakin Cengiz Köklüoğlu, az miktarda uyuşturucu madde tasarruf ettiği gerekçesiyle tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, 4 Temmuz tarihinde 20.30 raddelerinde Suçla Operasyonel Mücadele ekibi tarafından zanlı Cengiz Köklüoğlu’nun kullanımındaki kiralık araçta yapılan aramada iki adet kâğıda sarılı bir miktar sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, meseleyle ilgili aranan bir şahıs olduğunu söyledi. Polis, aranan bir şahıs olduğuna vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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