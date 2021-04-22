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Dündar Salderay 8 ay hapis yatacak

Serhatköy’de 2018’yılın Ekim ayı içerisinde Serhatköy Camisinin avlusunda bulunan 6 metrelik demir kule üzerindeki tahtaya monteli eski eser olan kilise çanını bulunduğu yerden kesip sirkat eden, kanunsuz bir şekilde tasarrufunda bulunduran ve çanın sabitlendiği tahtayı bıçkıyla keserek bin TL değerinde hasara neden olan sanık Dündar Salderay, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanarak 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

22 Nisan 2021 Perşembe 16:11
Dündar Salderay 8 ay hapis yatacak
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Kamalı Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda gerçekleşen karar duruşmasında mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Şerife Katip okudu.

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Katip, tarihi eser kaçakçılığı gibi suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirterek, bu suçları işleyenlere tarihi eserleri korumak için hapislik cezası verildiğini kaydetti.

Katip, sanığın babasını kaybettiğini, suçunu kabul ederek adaletin erken tecelli etmesine yardım ettiğini ve sabıkasının bulunmadığını dile getirerek, sanığın arkadaşlarının etkisi altında kalmış olabileceğinin de göz önünde bulundurulduğunu ifade etti.

Verilecek olan cezanın sadece sanığı değil bu suçu işleyecek olan herkesi caydırması gerektiğine vurgu yapan Kâtip, sanığa ceza verilirken kamu menfaatinin de göz önünde bulundurulduğunu anlattı.

Katip, tüm bu unsurların göz önünde bulundurularak sanığın 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladıd.

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Son Güncelleme: 22.04.2021 16:14
Anahtar Kelimeler:
Dündar Salderay
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