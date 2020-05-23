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Dün iki farklı yerde yangın çıktı!

Yangınların ardı arkası kesilmiyor..

23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:57
Dün iki farklı yerde yangın çıktı!
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22.05.2020 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Köprülü-İncirli anayolunun 2’nci km’leri arasında henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu Hasan HAYDAROĞULLARI’na ait 3 dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

205.2020 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Serhatköy’de eski mezarlık bölgesinde rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin bir birlerine temas etmesiyle çıkan kıvılcım neticesinde başlayan yangın sonucu Beliz DAĞCAN’a ait 30 adet rulo balya, Ramadan DAĞCAN’a ait bir adet plastik su deposu ile Zeki İŞLEK’e ait on beş metre uzunluğundaki sulama hortumu yanarak hasar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 23.05.2020 12:07
Anahtar Kelimeler:
Kktc YangınKöprülü Incirli AyngınSerhatköy Yangın
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