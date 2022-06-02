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Dün Gece Meydana Gelen Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

02 Haziran 2022 Perşembe 08:30
Dün Gece Meydana Gelen Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

 Girne-Lefkoşa anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. 

Polisin açıklamasına göre, Mohamed Abdalla Mohamed Abuzied (E-22) saat 00.40 sıralarında KY 976 plakalı salon aracıyla Lefkoşa istikametinde süratli bir şekilde  seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, kontrolsüz bir şekilde yoldan çıktı ve önce bariyerlere, daha sonra da beton refüje çarptı.

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Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Sara Abdulkafir (K-22) olay yerinde, ağır bir şekilde yaralanan Marwan Baderelden (E-23) ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Hassan Awad Hassan Elawad (E-22) yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. . Araç sürücüsü  Mohamed Abdalla Mohamed Abuzied ise sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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