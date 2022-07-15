Dükkan önündeki çamaşır makinesini çaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen çamaşır makeinesi meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Davut Yakışıklı teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Davut Yakışıklı’nın (E-39) “Sirkat” suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, olay 06.05.2022 tarihinde saat 16.45 raddelerinde Lefkoşa'da İstanbul Sokak üzerinde işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Zafer Cafoğlu’nun (E-37) yaptığı Wizard Boss isimli berber dükkanı önünde bulunan ve kendisine ait olan 3000 TL değerindeki çalışır vaziyetteki Beko marka 9 kg'lık çamaşır makinesinin zanlı ve meçhul şahıs daha tarafından sirkat edildiğini belirtti. Polis, zanlının 13.0.7.2022 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, vermiş olduğu sözlü beyanında bahse konu makineyi Haspolat’ta faaliyet gösteren Asbuzu isimli hurda işletmesine sattığını belirttiğini anlattı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyleyip, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanması emir verdi.