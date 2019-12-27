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Dükkan açma ve hırsızlık

Dükkan açma ve hırsızlık

27 Aralık 2019 Cuma 15:36
Dükkan açma ve hırsızlık

26.12.2019 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne’de Namık Kemal Caddesi faaliyet gösteren  “Sönmez Nakliyat” isimli iş yerinin giriş kapısı hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinden yedek anahtarların bulunduğu kutu ve 1 adet aksiyon kamerası ve 2 adet cep telefonu çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında yürütülen ileri soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen Y.A.(E-35) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.           

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Anahtar Kelimeler:
GirneHırsızSönmez Nakliyat
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