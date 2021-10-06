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Düğünde takı takmak yerine takı çalmaya çalıştı!

Girne’de davetsiz gittiği düğünde takı takmak yerine takıları çalmayı hedefleyen acemi hırsız zanlı Gaffar Özdemir teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 15:46
Düğünde takı takmak yerine takı çalmaya çalıştı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de davetsiz gittiği düğünde takı takmak yerine takıları çalmayı hedefleyen acemi hırsız zanlı Gaffar Özdemir teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı. Taluğ zanlı Gaffar Özdemir'in 3 Ekim 2021 tarihinde saat 00:50 raddelerinde Girne’de, Ecevit Caddesi üzerinde bulunan “The House&Garden” isimli düğün salonunda Ç.Ç ile E.E'nin gerçekleştirdikleri düğün merasimine izinsiz olarak giren Girne’de sakin zanlı Gaffar Özdemir (E-21/Turist-TC) 304 mlg alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada düğün sahiplerine takılmış olan takıların kutularından olan 50 TL değerindeki mavi renkli, altınbaş marka takı kutusunu çaldığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine Ecevit Caddesi üzerinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını ve bahse konu kutu bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının ileride davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaffar Özdemir
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