Düelloya çağırdı, bıçakladı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen yaralama suçundan tutuklanan İbrahim Özcan, Tahir Arzyemedov bugün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, İbrahim Özcan’ın 18.10.2021 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde telefonda kendisini düelloya davet ettiği gerekçesiyle 213 mlgr. alkollü içki tesiri altı olduğu esnada 31 santimlik bıçakla H.G.(E-48) isimli şahsı yaraladığını, boynunda 5 santim, el bileğinde 6 santim ve sol kaşında bir santim yüzeysel kesi oluşmasına neden olduğunu söyledi. Kesat, olayın ardından İbrahim Özcan’ın olay mahallinde kendisini bekleyen , Tahir Arzyemedov’a ait araçla kaçtığını söyledi. Polis, her iki zanlının olay yeri yakında tespit edilerek, yakalandığını, bıçağın bulunarak emare alındığını ifade etti. Kesat, H.G. isimLi şahsın Girne Akiçek hastanesinde ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade eden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazan Aksun zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.