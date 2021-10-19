banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Daha neler!
Daha neler!
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de deprem!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
banner376

Düelloya çağırdı, bıçakladı

Girne’de meydana gelen yaralama suçundan tutuklanan İbrahim Özcan, Tahir Arzyemedov bugün mahkemeye çıkarıldı.

19 Ekim 2021 Salı 19:22
Düelloya çağırdı, bıçakladı

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen yaralama suçundan tutuklanan İbrahim Özcan, Tahir Arzyemedov bugün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, İbrahim Özcan’ın 18.10.2021 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde telefonda kendisini düelloya davet ettiği gerekçesiyle 213 mlgr. alkollü içki tesiri altı olduğu esnada 31 santimlik bıçakla H.G.(E-48) isimli şahsı yaraladığını, boynunda 5 santim, el bileğinde 6 santim ve sol kaşında bir santim yüzeysel kesi oluşmasına neden olduğunu söyledi. Kesat, olayın ardından İbrahim Özcan’ın olay mahallinde kendisini bekleyen , Tahir Arzyemedov’a ait araçla kaçtığını söyledi. Polis, her iki zanlının olay yeri yakında tespit edilerek, yakalandığını, bıçağın bulunarak emare alındığını ifade etti. Kesat, H.G. isimLi şahsın Girne Akiçek hastanesinde ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade eden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazan Aksun zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
İbrahim ÖzcanTahir Arzyemedov
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Sahte para meselesinde 1 tutuklu daha!
Sahte para meselesinde 1 tutuklu daha!
Ercan'da uyuşturuyla yakalandı!
Ercan'da uyuşturuyla yakalandı!
Yangınlara dikkat!
Yangınlara dikkat!
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Haftalık yangın raporu
Haftalık yangın raporu
Polisten haberler
Polisten haberler
1 kişi aranıyor
1 kişi aranıyor
Aracına aldığı kadına tecavüz etti iddiası
Aracına aldığı kadına tecavüz etti iddiası
Beyarmudu'nda uyuşturucu!
Beyarmudu'nda uyuşturucu!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim