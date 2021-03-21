Dozer kırıcısı hırsızlığı zanlıları yakalandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat tarihinde saat 18:00 sıralarında Doğanköy de Sarmaşık Sokak üzerinde Halit Çılbak’a ait dozer kırıcısı çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.Ç. (E-26), S. Ç. (E-38) ve H.M.(E-39) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

