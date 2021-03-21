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Dozer kırıcısı hırsızlığı zanlıları yakalandı

Doğanköy’de dozer kırıcısının çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturma sonucunda üç kişi tutuklandı.

21 Mart 2021 Pazar 12:14
Dozer kırıcısı hırsızlığı zanlıları yakalandı
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat tarihinde saat 18:00 sıralarında Doğanköy de Sarmaşık Sokak üzerinde Halit Çılbak’a ait dozer kırıcısı çalındı.  Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.Ç. (E-26), S. Ç. (E-38) ve H.M.(E-39) tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.  

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Son Güncelleme: 21.03.2021 13:29
Anahtar Kelimeler:
HaberKktcHırsızlık
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