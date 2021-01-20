Döviz bürosundan para çalan zanlı 5 gün daha poliste tutuklu

Maruwan Fathullah Abdalla Alshaykhi (E-34) bugün 20.01.21 tarihinde sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 5 gün ek tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, polis memuru Gökhan Kol’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Kol yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. 16.01.21 tarihinde sat 15.45 raddelerinde, Gazimağusa’da Eşref Bitlis caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini İ.A’nın yaptığı döviz bürosuna giden zanlının orada çalışmakta olan M.A isimli arkadaşına para bozmak istediğini ancak öncesinde paralarla birlikte resim çekmek istediğini söyledikten sonra arkadaşının bir anlık dalgınlığından faydalanarak kasadaki 2625 Euro ve 1555 Amerikan dolarını sirkat edip oradan kaçtığını söyledi.

Şikâyet üzerine ayni gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını, 125 dolar ve 75 Euro paranın üzerinde bulunarak emare alındığını belirten Kol, sürdürülen tahkikatta 2500 Euro ve 1000 Doların da zanlının emanet ettiği arkadaşı A.G’nin evinde bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlının dün itibarıyla itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini dövizleri emaneten bıraktığı arkadaşının yanında 4000 TL nakit paranın da bulunduğunu belirtmesi üzerine bu paranın da emare olarak alındığına dikkat çeken Kol, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması, kamera görüntülerinin incelenmesi, alınması gereken ifadelerin alınması ve emare alınan 4000 TL nakit paranın akıbetinin araştırılmasına imkân verilmesi maksadıyla zanlı aleyhine 8 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı Hasan Boşnak polisin talep ettiği süreyi 5 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)