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Dövdü, silahla tehdit etti

Gönyeli’de kız arkadaşına tokat atan ve yapılan şikayet üzerine tutuklanan ayrıca tasarrufunda 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi bulunan zanlı Adem Tekar bugün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Ekim 2021 Cuma 14:58
Dövdü, silahla tehdit etti

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de kız arkadaşına tokat atan ve yapılan şikayet üzerine tutuklanan ayrıca tasarrufunda 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi bulunan zanlı Adem Tekar bugün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz zanlı Adem Tekar’ın 24 Eylül 2021 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen Kayıtsız Ateşli silah ve Kanunsuz Patlayıcı Madde taşıma tasarruf ve Ciddi Darp" suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Yavuz 24 Eylül 2021 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Gönyeli’de bulunan ikametgahlarının şömine odası içerisinde temizlikçiye 500 TL verdiği gerekçesi ile aralarında çıkan tartışmaya müteakip aynı yerde sakin kız arkadaşı G.N.C’nin sol yanağına sağ eli ile tokat vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini aktardı. Polis akabinde G.N.N’nin zanlı Adem Tekar tarafından Temmuz ayı içerisinde kendisinin Polisi arayacağı esnada Glock marka silahı kendisine doğrultup “hadi arada göreyim” diyerek tehdit ve darp edildiğini ve evde ruhsatsız silahı olduğunu söylemesi üzerine alınan mahkeme emri gereği yapılan aramada zemin katta kapalı ve kullanılmayan Genel Müdür odası içerinde asma tavan arasında gizlenmiş 1 adet C 99502 seri numaralı Vizör marka 7.65 mm siyah renk tabanca ve boş şarjörü, 1 adet YFW 516 seri numaralı Glock marka siyah renk 9 mm tabanca ve boş şarjörü, 35 adet 9 mm canlı tabanca mermisi, 22 adet 7,65 canlı tabanca mermisi, 10 adet Magnum boş mermi kovanı, 11 adet 9 mm boş mermi kovanı, 3 adet 7,65 boş mermi kovanı, 2 adet siyah tabanca kılıfı, 1 adet koltuk altı asmalı kahverengi tabanca kılıfı, 1 adet Promat marka boş şarjör, canlı mermiler ile boş kovanların konduğu plastik kap ve tabancaların ve tabanca malzemelerin saklı olduğu büyük plastik kap emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu silahları KKTC’ye geçiş yapan bir Rum şahıstan aldığını beyan ettiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının davalarının sonuçlanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 20 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Adem TekarDarp
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