Dostlar Kahvehanesinde kaçak işçi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından yapılan kontrolde, Dostlar Kahvehanesi isimli iş yerinde çalışma izinsiz olarak çalıştırıldığı tespit edilen Vietnam uyruklu Thi Ha Nguyen tespit edilerek tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhinde 1 günlük tutukluluk emri alındı.

Mahkemede mesele eile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, mesele ile ilgili olguları aktardı. Vietnam uyruklu zanlı Thi Ha Nguyen’in “KKTC’de İkamet İzinsiz” suçundan methaldar olduğunu belirten polis memuru Fezile Kesat, meselenin detaylarını mahkemeye aktardı. Girne’de, 13 Şubat günü Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından iş yerlerine gerçekleştirilen denetim esnasında, zanlının Dostlar Kahvehanesi isimli iş yerinde çalışma izinsiz olarak çalıştırıldığının tespit edildiğini belirten Kesat, yapılan muhaceret kontrolünde, 2014 yılında ülkemize giriş yapan zanlı Thi Ha Nguyen’in 29 Mayıs 2017 tarihinden beridir ülkemizde kaçak olarak yaşam sürdürdüğünün ortaya çıktığını dile getirdi.

Söz konusu işletmeye çalışma izinsiz personel çalıştırdığı için 3 bin 150 TL’lik para cezası kesildiğini açıklayan Fezile Kesat, zanlı aleyhinde soruşturma başlatıldığını ifade etti. Meseleyle ilgili soruşturmanın henüz yeni olduğunu kaydeden polis memuru Fezile Kesat, zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.