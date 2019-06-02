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Dörtyol’da yangın: Lastiği patlayan araç yangına neden oldu

Dörtyol’da yangın: Lastiği patlayan araç yangına neden oldu

02 Haziran 2019 Pazar 11:54
Dörtyol’da yangın: Lastiği patlayan araç yangına neden oldu

01.06.2019 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Dörtyol’da Necati TOY yönetimindeki çekici araç ve arkasında takılı olan dorse araçla Gazimağusa istikametine seyrettiği sırada, aracın lastiğinin patlayıp parçalanması ve jant kısmının asfaltta sürtünerek kıvılcım atması ve yol kenarındaki kuru otlara temas etmesi sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın köyü sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 20 adet akasya ağacı kısmen, Fatma FİDAN’a ait 1 dönümlük biçilmemiş arpa tarlası tamamen ve tarla içerisindeki 8 adet zeytin ağacı kısmen, Telefon Dairesi’ne ait yeraltı telefon kablosu kısmen yanarak zarar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
DörtyolYangın
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