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Dolgun 6 yıl hapis yatacak

Dolgun 6 yıl hapis yatacak

14 Haziran 2019 Cuma 15:17
Dolgun 6 yıl hapis yatacak

Dolgun 6 yıl hapis yatacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Atilla Topaloğlu Stadı yakınlarında 4 Ocak’ta meydana gelen ve iki grubun karıştığı kavgada 32 yaşındaki Erkan Bayandursun'u vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklayan Bünyamin Dolgun,  6 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Ergin Atıcı, hazır bulundu. Kararı okuyan Başkan Fadıl Aksun, “Ağır Yaralama, Kavga ve Rahatsızlık ” suçlarının ciddiyetine vurgu yaptı. Aksun,  Anayasa’da  Vücut bütünlüğü hakkına değinip, herkesin vücut bütünlüğü hakkına sahip olduğunu kaydetti. Aksun, Anayasa’ya yer alan hukuk üstünlüğü maddesine değinip, hiçkimsenin bir başkasını cezalandırmaya kalkışmaması gerektiğine vurgu yaptı. Bu tür suçların toplumun huzurunu kaçırdığına değinen Aksun, “adam öldürme Ciddi darp, yaralama” suçlarının 2018 yılı mahkemeler faaliyet raporuna göre en yaygın 4’üncü suçu oluşturduğuna vurgu yaptı. Kamu huzurunu kaçıran vahim suçlarda kamu yararının dikkate alınması gerektiğine değinen Aksun, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğiliminde olanlara karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Konu suçların başkent belediyesinin önünde ve başkentin en işlek caddesinde işlendiğine değinen Aksun, kamu huzurunu kaçıran olayı sanığın aleyhine değerlendirdiklerini açıkladı. Aksun, sanığım lehine ve aleyhine olan tüm hususları değinip,  oybirliği ile 6 yıl hapis cezası verildiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Erkan BayandursunBünyamin DolgunBıçakYARALAMA
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