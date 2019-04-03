Dolar soruşturmasında İsrailli bir kişi tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak üzereyken 60 bin ABD dolar ile yakalanan Sebahattin Tutar ile 7 bin ABD doları ile çıkış yapmak isterken, tutuklanan Durali Temiz’in ardından zanlı Yarden Levy tutuklandı. Üç zanlı da dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren Polis Çavuşu Ertem Hoca, 28 Mart’ta saat 19.40’da Ercan Havalimanı’nda yolcu çıkış salonunda bekleyen zanlı Sebahattin Tutar’ın tasarrufunda 60 bin ABD doları, zanlı Durali Temiz’in tasarrufunda ise 7 bin ABD doları ile belirlendiklerini söyledi.

Hoca, zanlılardan izahat istendiğini ancak zanlıların tasarruflarındaki paralarla ilgili olarak izahat veremediğini ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kapsamında tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Hoca, zanlıların ifade verdiğini belirtti. Hoca, söz konusu paranın zanlı Yarden Levy tarafından Güney Kıbrıs’tan parça parça getirildiğini ve paranın İsrail kaynaklı olduğunun belirlendiğini söyledi. Zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını ve üç zanlının da turist statüsünde olduklarını belirten Hoca, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, iki haftada bir gün olise ispat-ı vücutta bulunmaları ve 10 biner TL nakdi teminat yatırmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.