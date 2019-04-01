Dolar soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak üzereyken 60 bin ABD dolar ile yakalanan Sebahattin Tutar ile 7 bin ABD doları ile çıkış yapmak isterken, tutuklanan Durali Temiz bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren Polis Çavuşu Ertem Hoca, 28 Mart’ta saat 19.40’da Ercan Havalimanı’nda yolcu çıkış salonunda bekleyen zanlı Sebahattin Tutar’ın tasarrufunda 60 bin ABD doları, zanlı Durali Temiz’in tasarrufunda ise 7 bin ABD doları ile belirlendiklerini söyledi.

Hoca, zanlılardan izahat istendiğini ancak zanlıların tasarruflarındaki paralarla ilgili olarak izahat veremediğini ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kapsamında tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Hoca, zanlıların ifade verdiğini ancak paraların akıbetinin halen belirlenemediğini belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 4 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.