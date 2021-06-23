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Doktorlar tutuksuz yargılanacak

Fikri Orakçıoğlu’nun 2015 yılı içerisinde şüpheli ölümü ile ilgili olarak ailesinin başlatmış olduğu adli soruşturma mücadelesi mahkemeye taşındı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 13:10
Doktorlar tutuksuz yargılanacak
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Kamalı Haber

Ailenin talebi üzerine mezarının yeniden açılıp otopsi yapılması üzerine başlatılan adli soruşturma meselesi ile ilgili olarak mahkemenin ihmal olabileceğine dair bulgu yapması üzerine doktorlar Dr. Turgut Küçük ve Anestezi Doktoru Süleyman Köroğlu dün teminat maksadı ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Cemil Özalkın, Fikri Orakçıoğlu’nun 18 Eylül 2015 tarihinde Başkent Hastanesi’nde ameliyattan sonra yaşamını yitirmesiyle ilgili adli ölüm yargıcının ihmal olabileceğine dair bulgular olduğundan soruşturma başlatılmasına emir verdiğini anlattı.

Polis çavuşu,  Dr. Turgut Küçük ve Anestezi Doktoru Süleyman Köroğlu’nun etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyledi ve ilerde davalarında hazır olmaları için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, Tedbirsizlik ve İhmalkârlık Sonucu Başkasının Ölümüne Neden Olma suçunun 4 yıla kadar hapis cezası öngördüğünün altını çizdi. Sağer adli ölüm sorgu yargıcının ihmal olabileceğine dair bulguları olduğuna değindi.

Yargıç Temay Sağer, Dr. Turgut Küçük ve Anestezi Doktoru Süleyman Köroğlu’nun davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10’ar bin TL nakit teminat yatırması, birer kefilin 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fiki OrakçıoğluSüleyman KöroğluTurgut Küçük
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