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Doktorlar konuştu

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 07:46
Doktorlar konuştu

(Kamalı Haber) - Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet Girne Akçiçek Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Özcan Hüdaverdi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi acil tıp uzmanı Görevlisi Doktor Berkay Mevlanaoğlu'nu mahkemeye dinletti.

Hüdaverdi şunları söyledi:

“Silahla yaralanma bilgisi geldi, ambulansla olay yerine gittim. Olay yeri çok kalabalıktı, karmaşa vardı.  Halil Falyalı’yı gördüm. Zaten özel hastamdı, tanıyordum. Vücudunda birçok ateşli silah yarası vardı. Solunumu olmadığını tespit ettim, ambulans ile Lefkoşa Hastanesi'ne doğru yola çıktık. Sürekli kalp masajı yaptım, damar yolu açtım. Telsiz ile hastaneye bilgi verdim. Ambulansta da solunumunun olmadığını tespit ettim. Lefkoşa Hastanesi'ne vardığımızda kalp masajına devam ederken ailenin isteği ile vakayı Yakın Doğu Hastanesi'ne götürdük."

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi acil tıp uzmanı Görevlisi Doktor Berkay Mevlanaoğlu da şunları anlattı:

Ateşli silah yaralanma vakası geleceğini bildirdiler. Yukarıya çıktım. Gerekli medikal hazırlıkları, ilaçları, yatağı hazırladım. Cerrahlara haber verdim. Çok fazla kurşun giriş çıkış delikleri olduğunu gördüm, müdahale süremiz boyunca nabız atışı hiç olmadı. Ardından hasta öldü olarak kabul edildi.

Tanıkların ifadesinin ardından duruşma 12 Ekim tarihine ertelendi.

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Son Güncelleme: 12.10.2022 07:52
Anahtar Kelimeler:
Falyalı
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