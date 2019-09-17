Dipkarpaz’da uyuşturucu

16.09.2019 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Dipkarpaz’da bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen trafik kontrolü esnasında, kontrol maksatlı durdurulan Y.Y.B.(E-41)’nin şüpheli hareketleri üzerine, kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet öğütücü, yaklaşık 1.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet elektronik nargile bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
16.09.2019 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Dipkarpaz’da bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen trafik kontrolü esnasında, kontrol maksatlı durdurulan Y.Y.B.(E-41)’nin şüpheli hareketleri üzerine, kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet öğütücü, yaklaşık 1.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet elektronik nargile bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.