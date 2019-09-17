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Dipkarpaz’da uyuşturucu

Dipkarpaz’da uyuşturucu

17 Eylül 2019 Salı 14:06
Dipkarpaz’da uyuşturucu

16.09.2019 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Dipkarpaz’da bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen trafik kontrolü esnasında, kontrol maksatlı durdurulan Y.Y.B.(E-41)’nin şüpheli hareketleri üzerine, kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet öğütücü, yaklaşık 1.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet elektronik nargile bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.    

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