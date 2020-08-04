Dipkarpaz Şelonez Balıkçı Barınağı'nda darp!

03.08.2020 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Dipkarpaz Şelonez Balıkçı Barınağında, A.T.(E-36), kendisine ait balıkçı teknesi içerisinden almış olduğu dökme kurşun ağırlıkları, tartışmış olduğu Ertuğrul Murat ÇOBANOĞLU’nun vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, yine sandal üzerinden aldığı bıçağı Ertuğrul Murat ÇOBANOĞLU’nun sağ diz kısmına sokmak suretiyle adı edileni yaralamıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.