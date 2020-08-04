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Dipkarpaz Şelonez Balıkçı Barınağı'nda darp!

Ertuğrul Murat Çobanoğlu yaralandı..

04 Ağustos 2020 Salı 11:30
Dipkarpaz Şelonez Balıkçı Barınağı'nda darp!
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03.08.2020 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Dipkarpaz Şelonez Balıkçı Barınağında, A.T.(E-36),  kendisine ait balıkçı teknesi içerisinden almış olduğu dökme kurşun ağırlıkları, tartışmış olduğu  Ertuğrul Murat ÇOBANOĞLU’nun vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, yine sandal üzerinden aldığı bıçağı  Ertuğrul Murat ÇOBANOĞLU’nun sağ diz kısmına sokmak suretiyle adı edileni yaralamıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 04.08.2020 11:46
Anahtar Kelimeler:
Dipkarpaz Şelonez Balıkçı BarınağıDarpErtuğrul Murat çobanoğlu
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