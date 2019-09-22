Dipkarpaz piknik alanında piknik yapan 4 kişi uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı

Piknik yapan 4 genç tutuklandı

Aynı akşam olay mahalline intikal eden narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekibi M.K (25) isimli şahsa ait RD. 515 plaka nolu aracın arka koltuğunda bulunan çanta ilerisindeki cüzdanda bir kâğıda sarılı uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 1 gr ağırlığında Hint Keneviri türü madde bularak emare olarak aldı. M.K ile birlikte piknik yapmakta olan U.B (E.25), Ö.U ( E.24) ve Ü.B (K.29) polis tarafından tutuklandı.

4 zanlı bugün 22.9.2019 tarihinde ek tutukluluk talebiyle ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç Dilşah Karayel’in huzuruna çıkarıldılar.

İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren tahkikat memuru Hasan Selvili 21.9.19 tarihinde alınan bilgi ışığında 4 zanlıyı Dipkarpaz piknik alanında çadır kurup piknik yapmakta iken tespit ettiklerini aktardı. Olay mahallinde bulunan ve zanlı 1 M.K ’ a ait RD 515 plaka nolu araç içerisinde yaptıkları aramada arka koltukta bir çanta içerisinde bulunan cüzdanda,kağıda sarılı uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 1 gr ağırlığında Hint Kenevir türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirten Selvili, 4 zanlıyı kanunsuz Hint Keneviri suçundan tutukladığını aktardı.

Zanlı 1 M.K’ nin vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini ve uyuşturucu maddeyi 15.9.19 tarihinde Lefkoşa’da ismini bilmediği bir şahıstan 2 gr olarak satın aldığını itiraf ettiğine vurgu yapan Selvili ismi ve soy ismi belirlenen bu şahsın aranmakla olduğunu aktardı.

Araç içerisinde bulunan emare uyuşturucunun diğer zanlılarla olan bağlantısı yanında aranan bir şahıs ve eksik 1 gr uyuşturucunun akıbeti, parmak izi araştırması ve alınacak ifadeler olduğuna değinen tahkikat memuru Selvili, zanlılar aleyhine 3 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savunma avukatı tutukluluk emrine itiraz etmezken zanlı 3 ve 4 ‘in ayrı araçla olay mahalline gelmeleri ve araçlarında bir şey bulunmamaları nedeniyle suçla bağlantılı olmadıkları yönünde bir beyanda bulunarak suçla bağlantılarını sordu.

Tahkikat memuru savunma avukatının sorusuna karşılık bu yönde araştırma yapmak için tutukluluk süresi temin ettiklerini belirterek zanlı 3 ve 4 ün olay mahalline ayrı bir araçla geldikleri yönündeki bilginin doğru olduğuna katıldığını, olay esnasında birlikte bulunmaları nedeniyle tutuklandıklarını ve bağlantılarının olup olmadığı konusundaki tahkikatlarının devam ettiğini belirtti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)