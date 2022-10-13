banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Lefkoşa'da kundaklama
Lefkoşa'da kundaklama
Maaş artışı için protokol imzalandı!
Maaş artışı için protokol imzalandı!
Kurşunlama olayı ile ilgili 2 kişi tutuklandı
Kurşunlama olayı ile ilgili 2...
Narkotikten kokain operasyonu...
Narkotikten kokain operasyonu...
Başbakanlık önündeki kara tabut!
Başbakanlık önündeki kara tabut!
banner404

Dilemre 12 ay hapis yatacak

KKTC’ye sahte kimlikle giriş yapıp, Güney Kıbrsıs’a geçiş yapmaya çalışan sanık Vedat Dilemre’nin aleyhindeki davanın kararı okundu. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın mahkum olduğu suçun uzun süreli hapis cezası öngören ve kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirtti. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

13 Ekim 2022 Perşembe 13:09
Dilemre 12 ay hapis yatacak

(Kamalı Haber) - KKTC’ye sahte kimlikle giriş yapıp, Güney Kıbrsıs’a geçiş yapmaya çalışan sanık Vedat Dilemre’nin aleyhindeki davanın kararı okundu. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın mahkum olduğu suçun uzun süreli hapis cezası öngören ve kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirtti. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

10.04.2008 tarihinde, saat 06:00 raddelerinde Lefkoşa'da ikamet etmekte olan Vedat Dilemre’nin kendi resmini yapıştırmak sureti ile sahtelediği Hasan Aydoğdu isimli şahıs adına isdar olunan TC Pasaportunu Güney Kıbrıs’a geçmek maksadı ile Ledra Palas Kara Giriş Kapısı'nda görevli Sivil Hizmet görevlisine ibraz etmek sureti ile tedavüle sürüp başkasının kimliğine büründüğü esnada tespit edilmesine müteakip olay yerinden kaçarak izini kaydettirmişti.

Polis, aynı gün sanığın Güney Kıbrıs’a yasal olmayan yollardan kaçak olarak askeri yasak bölgeyi ihlal ederek geçtiğinin tespit etmişti. Polis, mesele ile ilgili olarak konu sahte TC kimliği ile ilgili yapılan kriminalistik incelemede kimlik üzerinde bulunan resmin değiştirilerek sahtelendiğinin tespit etmişti.

Polis, zanlının 06.07. 2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilip derdest emri gereği tutuklanmıştı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
KAKARAR SAHTE EVRAK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son sefer operasyonu
Son sefer operasyonu
Sahte para soruşturması sürüyor
Sahte para soruşturması sürüyor
GPS kayıtları emare olarak sunuldu
GPS kayıtları emare olarak sunuldu
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
KAPTANOĞLU TEMİNATA BAĞLANDI
KAPTANOĞLU TEMİNATA BAĞLANDI
ÜRCAN 6 BUCUK YIL HAPİS YATACAK
ÜRCAN 6 BUCUK YIL HAPİS YATACAK
TECAVÜZ ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
TECAVÜZ ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
Okul yerine cezaevine gitti
Okul yerine cezaevine gitti
Doktorlar konuştu
Doktorlar konuştu
Hassan 2 yıl hapis yatacak
Hassan 2 yıl hapis yatacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim