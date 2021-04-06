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Dilekkaya'da yangın

Ev ve evdeki eşyalar yanarak zarar gördü..

06 Nisan 2021 Salı 10:11
Dilekkaya'da yangın
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05.04.2021 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Dilekkaya’da Yıltan BİRKAYA’ya ait ikametgahın yatak odası içerisinde, elektrik prizinin kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

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Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu; yatak odasında bulunan 1 adet ahşap çift kişilik yatak, 1 adet şifonyer, 1 adet ahşap çalışma masası, 1 adet halı, 1 adet üç lambalı avize, 4 çift ayakkabı ile muhtelif giyecek eşyaları, asma tavanlar, alüminyum sürme kapı ve alüminyum çifte sürme pencere camları tamamen, 1 adet ahşap elbise dolabı ile komodin kısmen yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Dilekkaya YangınYıltan Birkaya
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