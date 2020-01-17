Diko iftiraya uğradı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda birlikte yaşadığı kız arkadaşını kemerle darp edip, kaburgalarını kırdığı iddia edilen Bestami Diko’nun iftiraya uğradığı ortaya çıktı.

Kız arkadaşının şikâyetiyle gözaltına alınan ve hakkında soruşturma yapılan Diko’nun suçsuz olduğu anlaşıldı.

Diko hakkında yalan ifade veren kız arkadaşı aleyhine amme fesatçılığı suçundan dava getirildi. Ayrıca Anna Dimitri isimli şahsın ülkeden ihraç edildiği ve 31 Ocak 2019 tarihinde yasa dışı yollardan güneyden kuzeye geçtiği tespit edildi.

Anna Dimitri 13 Ocak 2019 tarihinde polise verdiği ifadede erkek arkadaşı olan Bestami Diko’nun kendisini kemerle darp ettiğini, ayakkabısının tabanı ile kaburgalarına basıp kırdığını iddia etmişti.

Mahkemeye çıkarılarak tutuklanan Diko, suçlamaları kabul etmemiş kız arkadaşının trafik kazası sonucu yaralandığını söylemişti.

Anna Dimitri ise geçtiğimiz aralık ayında Girne’de intihara teşebbüs etmiş, gözaltına alınınca 4 yıldır ülkede kaçak kaldığı ortaya çıkmıştı. Hakkındaki yasal işlemler tamamlanan Dimitri, 30 Aralık 2019 da ülkeden ihraç edilmiş, bir gün sonra kaçak olarak geri gelmişti.