Dikkatsiz sürücü arkadan vurarak kazaya neden oldu

Ergün Yahat

Mutluyaka Mormenekşe ana yolunda bugün akşam üzeri meydana gelen kaza şans eseri ucuz atlatıldı. Mormenekşe köyüne doğru seyretmekte olan Tamer Zeden yönetimindeki RT 791 plakalı araca yine aynı istikamete doğru seyreden ve arkadan gelmekte Aylin Sezer(18) yönetimindeki JM 233 plakalı jeep marka aracın vurması sonrasında meydana geldi .Şans eseri kazada yaralanma olmaz iken özellikle ET 291 plakalı araçta büyük maddi hasar geldiği görüldü.