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Dikkatsiz sürücü arkadan vurarak kazaya neden oldu

17 Nisan 2021 Cumartesi 19:49
Dikkatsiz sürücü arkadan vurarak kazaya neden oldu
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Ergün Yahat 
Mutluyaka Mormenekşe ana yolunda bugün akşam üzeri meydana gelen kaza şans eseri ucuz atlatıldı. Mormenekşe köyüne doğru seyretmekte olan Tamer Zeden yönetimindeki RT 791 plakalı araca yine aynı istikamete doğru seyreden ve arkadan gelmekte  Aylin Sezer(18) yönetimindeki JM 233 plakalı jeep marka  aracın vurması sonrasında meydana geldi .Şans eseri kazada yaralanma olmaz iken özellikle ET 291 plakalı araçta büyük maddi hasar geldiği görüldü.

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Son Güncelleme: 17.04.2021 20:09
Anahtar Kelimeler:
KktcTERFİK KAZALARIDİKKATSİZ SÜRÜCÜ
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