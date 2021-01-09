Dikkatli polisler sayesinde gezici uyuşturucu satıcıları yakalandı!

Mağusa’da dün yanında Gökhan Doğan ve 17 yaşındaki G. O. isimli şahıslarla kiralık araç ile seyir halinde bulunduğu sırada cep telefonunda konuşan Tuğba Tiken, Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri tarafından durdurulmasının ardından ileri işlem için polis müdürlüğüne celp edilmek istenirken dikkatli trafik polisleri kiralık araçla gezici uyuşturucu satıcılığı yapıldığını ortaya çıkardı.

Trafik suçu nedeni ile polis kontrolünde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürülürken, seyir halindeki araçtan atılan poşet dolusu uyuşturucu maddeler trafik polisleri tarafından fark edilince, durdurularak alıkonulan zanlılar suçüstü tutuklanarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Araçtan atılan maddelerin yaklaşık 110 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğu tespit edilirken, araçta yapılan aramada 1 adet hassas terazi, zanlı Tuğba Tiken’in üzerinde ise 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 6 bin 700 TL ele geçirildi.

Zanlılar Tuğba Tiken, Gökhan Doğan ve 17 yaşındaki G.O bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

POŞET İÇİNDEKİ UYUŞTURUCULARI ARAÇTAN ATARKEN TESPİT EDİLDİLER

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Osman Üreten mahkemede verdiği ifadesinde, 8 Ocak 2020 tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekiplerinden alınan bilgide zanlı Tuğba Tiken’in kullanımındaki kiralık araçla seyrettiği esnada cep telefonu ile konuşurken tespit edilerek durdurulduğu ve yapılan kontrolde zanlı Tiken’in ehliyetsiz olduğunun tespit edildiğinin öğrenildiğini söyledi.

Üreten, Trafik Şubesi ekiplerinden alınan ihbarda, araçta yolcu olarak zanlı Gökhan Doğan ve G. O.’nun da olduğu ve ileri işlem için Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürülmek istendiği sırada Ekor Premier önünde, Gilanlıoğlu 1 Market’in karşısında ve yine trafik ışıklarına 10 metre kala yol kenarına aracın sol arka camından içerisinde uyuşturucu olabileceğinden şüphe ettikleri maddelerin konu araçtan dışarı atıldığının tespit edildiğinin öğrenildiğini söyledi.

Uyuşturucu maddelerin bulunduğu yerde kontrol altına alındığı ve zanlıların Trafik Şubesi’ne getirildiğinin öğrenildiğini belirten Üreten, yapılan kontrolde, Ekor Premier’in önünde yol kenarında bulunan maddenin yaklaşık 10 gr hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, Gilanlıoğlu 1 Marketi’n karşısında yol kenarına atılan poşette yaklaşık 90 gr hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine trafik ışıklarına yaklaşık 10 metre kala yol kenarına atılan naylon poşet içerisinde 5 gr hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyleyerek üç zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı.

Üreten, zanlı Tuğba Tiken’in üzerinde yapılan aramada sağ ayak bileğine bağlı küçük cüzdan içerisinde üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 6 bin 700 TL para bulunduğunu açıkladı.

Akabinde zanlıların huzurunda kiralık araçta yapılan aramada arka sağ yolcu koltuğu kenarında gizlenmiş şekilde yola atılan ve içerisinde 90 gram uyuşturucu madde bulunan poşetle aynı özelliklere sahip naylon poşet parçasının bulunarak emare alındığını söyleyen Üreten, şoför koltuğu altında üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi, yine aracın sol arka koltuğu önünde paspas üzerinde dökülü şekilde 5 gr hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu açıkladı.

Ayni gün zanlıların birlikte kaldığı evde yapılan aramada ise paraya sarılı yarım gram hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirten Üreten, soruşturmanın yeni başladığını kaydederek 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.