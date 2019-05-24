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Dik bakışlardan yine yumruklar konuştu Pakistanlı’nın burun kemiği kırıldı

Dik bakışlardan yine yumruklar konuştu Pakistanlı’nın burun kemiği kırıldı

24 Mayıs 2019 Cuma 18:11
Dik bakışlardan yine yumruklar konuştu Pakistanlı’nın burun kemiği kırıldı

Dik bakışlardan yine yumruklar konuştu Pakistanlı’nın burun kemiği kırıldı

Dik bakışlar yine vahim zararla sonuçlandı. 24.5.2019  tarihinde saat 01.45 raddelerinde, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda, KKTC’de turist statüsünde bulunan A.T, T.S, ve U. E kendilerine dik dik baktıkları gerekçesiyle Pakistan uyruklu A.S ve M.H.K ’yi, elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle darp ederek A.S’nin burun kemiğinin kırılmasına neden olmuşlardır. Şikâyet üzerine her 3 sanık aynı akşam, vahim zarar, darp ve sarhoşluk suçlamasıyla polis tarafından tutuklanarak bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar.

Meselenin tahkikatını yürüten polis memuru Murat Öztürk yemin tahtında olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Öztürk şahadetinde, zanlıların 24.5.19 tarihinde saat 01.45 raddelerinde bir restoranda içki tesiri altında oldukları bir esnada kendilerine dik dik baktıkları gerekçesiyle Pakistan uyruklu A.S ve H.H.K yi elleri ve ayakları ile darp ederek A.S nin burun kemiğinin kırılmasına neden olduklarını aktardı. Pakistan uyruklu şikayetçilerin Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahede altında olduklarını belirten Öztürk, burnu kurulan A.S nin elmacık kemiğinde kırılma olasılığı nedeniyle gerekli tetkik için tomografi servisinde tutulduğunu belirtti. Meselenin henüz yeni olduğunu aktaran Öztürk tahkikatını salimen yürütebilmesi maksadıyla zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.   

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Zanlıların iş yerlerine de işlem yapılması emri verildi

Yargıcın konuşma hakkı vermesi üzerine konuşan zanlılar KKTC’de çalışmak için bulunduklarını, çalıştıkları adres ve yerin belli olduğunu, yaklaşmakta olan bayram nedeniyle yoğunluk yaşanacağından tutuklu kalmamalarını talep ettiler.

Zanlıların bu beyanı üzerine yargıç Umut İnan, tahkikat memuru Murat Öztürk’ e zanlıların çalışmakta oldukları işyerlerinin tespit edilerek işlem yapılması direktifini verdikten sonra zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını emretti. (MHA)

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