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Devam eden bir inşaattan demir çalan şahsa 3 gün ek tutukluluk

18 Aralık 2020 Cuma 16:29
Devam eden bir inşaattan demir çalan şahsa 3 gün ek tutukluluk
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BİR BAŞKA İNŞAATTAN KALIP TAHTASI ÇALDIĞI İDDİA EDİLDİ

15.12.20 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Güvercinlik sanayi bölgesinde Ç.A isimli şahsa ait inşaattan inşaat ve iskele demiri sirkat edip FZ 713 plakalı aracına yükleyen Ahmet Topaloğulları, mal sahibinin kendisini görmesi üzerine aracını orada bırakıp kaçtıktan sonra 16.12.20 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış ve 17.12.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 18.12.20 tarihinde sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Kemal Yeşil, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatma yaptı. PM Yeşil şahadetinde, 15.12.20 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Güvercinlik sanayi bölgesinde Ç.A isimli şahsa ait inşaatın ön tarafında bulunan çeşitli ebatta inşaat ve iskele demirlerini alıp olay mahalline bulunan FZ 713 plakalı aracına yükleyen zanlının mal sahibi tarafından fark edilmesi üzerine aracını orada bırakarak kaçtığını söyledi.

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Şikâyet üzerine ayni akşam olay mahallinin ziyaret edildiği, aracın olay mahallinde tespit edilerek kontrol edildiği, araç içerisinde bulunan bir kısım demirlerin müşteki tarafından şahsına ait olduğunun belirlendiğini, geriye kalan demirlerin ise kime ait olduklarının tespit edilemediğini belirten PM Yeşil, aracın polis müdürlüğüne getirildiğini söyledi.

Araç içerisinde yapılan kontrolde zanlıya ait demir satışı ile ilgili bir fatura bulunduktan sonra zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini söyleyen tanık polis, 16.12.20 tarihinde tespit edilen zanlının tutuklandığını belirtti.

Aç kalan çocukları için alıp satacağı yönünde zanlının itiraf niteliğinde bir beyanı olduğunu ancak herhangi bir ifade vermediğine değinen tanık polis, sürdürülen tahkikatta 8-9.12.20 tarihleri saat 17.00 ile 07.00 arasında Akova sakini T.B’a ait Türkmenköy Beyarmudu yolu üzerinde bulunan inşaatı için M.K’a ait evin avlusunda bıraktığı 3 metre uzunluğundaki 22 tahta kalıpların da sirkat edildiğinin öğrenilmesi üzerine soruşturmanın derinleştirildiğine vurgu yaptı.

Olay yeri çevresinde bulunan kameralardan yapılan incelemede olay saatinde zanlıya ait araca benzer bir aracın olay mahalli civarında görüldüğüne dikkat çeken PM Yeşil, zanlının bu konu ile ilgili sorgulandığını ancak ifade vermediği gibi suçlamaları da ret ettiğini söyledi.

Tahkikatın yön değiştirmek suretiyle devam ettiğine değinen PM Yeşil, sirkat edilen tahtaların akıbeti ile ilgili alınacak ifadelerin olduğunu, meçhul araç ile ilgili detaylı araştırma yapılacağını ve bölgede meydana gelen faili meçhul bir sirkat olayı ile ilgili bağlantısının da araştırılacağına dikkat çektikten sonra zanlının tutukluluk süresinin 3 gün daha uzatılmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, polisin tahkikatını salimen sürdürebilmek maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Topaloğullarıİnşaat
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