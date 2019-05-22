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Denetimli serbestliği kabul etmedi 3 ay hapse gönderildi

Denetimli serbestliği kabul etmedi 3 ay hapse gönderildi

22 Mayıs 2019 Çarşamba 18:04
Denetimli serbestliği kabul etmedi 3 ay hapse gönderildi

Denetimli serbestliği kabul etmedi 3 ay hapse gönderildi

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1 Mart 2019 tarihinde tasarrufunda uyuşturucu madde türünden olan yarım gram Hint Keneviri maddesi bulunan N. M.B bugün 22.5.2019 tarihinde Gazimağusa’ da oturum yapan Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 3 ay hapse mahkûm oldu.

Başkan Nüvit Gazi, kıdemli yargıç Şerife Katip Kır ve yargıç Hazal Hacımulla’ dan oluşan ağır ceza heyetinin sanık ile ilgili verdiği kararı kıdemli yargıç Şerife Katip Kır okudu.

Uyuşturucu suçlarının insan hayatındaki olumsuzluklarına ve tehlikelerine dikkat çekilen kararda, miktarın az olması avantajını değerlendirerek denetimli serbestlik yasasından faydalanmayı kabul etmeyen sanığa 3 ay hapis cezası vermeyi uygun bulduklarını belirterek sanığa 3 ay hapis cezası takdir ettiklerini açıkladı. (MHA)

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