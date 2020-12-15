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Demirhan’daki gizli ittifak meselesinde 9 kişi suçsuz bulundu

Demirhan’da meydana gelen gizli ittifak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Pakistan uyruklu (1)Nouman Sabır(E-23), (2)Asghar Alı(E-23) ve ayni yerde bulunan konteynerin arkasında bavulları ile birlikte saklı olan Pakistan uyruklu (3)Dilawar Hussain(E-27) ve (4)Abu Sufyan(E-30) ve onları Kıbrıs’a geçireceği iddia edilen zanlı 5 Mustafa Eğmez yeniden mahkemeye çıkarıldı.

15 Aralık 2020 Salı 15:00
Demirhan’daki gizli ittifak meselesinde 9 kişi suçsuz bulundu
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Kamalı Haber

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Olayla ilgili tutuklanan Raja Muhammad Adnan Sharif(E-26), Bangaly Malagbe Conde(E-25), Fode Mouke Camara(E-25), Kamerun uyruklu (8)Joseph Junior Youth Youth(E-20), (9)Marthe Nathalie NGO Bakai(K-41), (10)Philomene Ogandoa (K-42), (11)Liliane Pelagie Kapawouo Ngoungo(K-30), Kongo uyruklu (12)Hermence Mayundu Lukeba(E-24) ve Nijerya uyruklu (13)Chukwudi Solomon Odoh(E-34) bağları olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı. Polis, zanlıların Ağır Bir Cürüm işlemek Kastı İle Gizli İttifak suçlarına methaldar olduklarını söyledi. Polis, 07.12.2020 tarihinde saat 18.00 raddelerinde CÖŞ ekibi Balıkesir köyünde devriyede bulunduğu bir esnada 1001 Airport Mall isimli alışveriş merkezinin yanından geçerken konu alışveriş merkezine girilen yol üzerinde şüpheli vaziyette görülen ZPN 379 plakalı kiralık araçta bulunan Pakistan uyruklu (1)Nouman Sabır(E-23), (2)Asghar Alı(E-23) ve ayni yerde bulunan konteynerin arkasında bavulları ile birlikte saklı olan Pakistan uyruklu (3)Dilawar Hussain(E-27) ve (4)Abu Sufyan(E-30)'u tespit ettiğini belirtti. Polis, zanlılar 1 ile 2’nin zanlı 3 ile 4’ü zanlı 5 Mustafa Eğmez’in Güney Kıbrıs’a geçirmek için gizli ittifak kurduklarını belirtti. Polis, yasal statüsü olmayan zanlı 1 ile 2’nin tutuklu diğer zanlıların tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlılar 1 ile 2’nin 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. Ulunay, 3-4-5’in ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına, 3 ile 4’ün 15 bin TL nakit teminat yatırması, zanlı 5’in 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Demirhan Gizli IttifakMustafa Eğmez
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