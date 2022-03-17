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Demirhan’da inşaattan demir çalındı

17 Mart 2022 Perşembe 15:50
Demirhan’da inşaattan demir çalındı

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DEMİRHAN’DA İNŞAATTAN DEMİR ÇALINDI

12 ve 16 Mart’ta, Demirhan’da, yapımı devam eden bir binanın arazisinde bulunan muhtelif ebatlarda, 4 bin 200 TL değerindeki muhtelif inşaat demirlerinin çalındığı kaydedildi. 
 
Hırsızlığın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, zanlı olarak görülen S.D.(E-25) ve S.B.’nin (E-27) tutuklandığı belirtildi.

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