Demirhan’da inşaattan demir çalındı

DEMİRHAN’DA İNŞAATTAN DEMİR ÇALINDI

12 ve 16 Mart’ta, Demirhan’da, yapımı devam eden bir binanın arazisinde bulunan muhtelif ebatlarda, 4 bin 200 TL değerindeki muhtelif inşaat demirlerinin çalındığı kaydedildi.



Hırsızlığın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, zanlı olarak görülen S.D.(E-25) ve S.B.’nin (E-27) tutuklandığı belirtildi.