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Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi

Lefkoşa’da meydana gelen “Bina Açma, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz,Tecavüzkâr Alet Taşıma suçlarında tutuklanan zanlı Jad Chakar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 14:33
Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi

Kamalı Haber

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Sensev olayla ilgili bulguları aktardı.Sensev 7 Ocak 2022 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Lefkoşa’da sakin zanlı Jad Chakar, M.C’ye ait Yalvaç Sokak adresinde bulunan binaya bir cürüm işlemek kastı ile tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu tecavüzkar alet olan 106.5 cm boyundaki demir sopa ile alüminyum sürme kapı camlarını kasten ve kanunsuz olarak kırıp hasara uğrattıktan sonra bina içerisine girip mülke tecavüz edip yine içeride bulunan horoz ve kuş kafeslerini kırarak hasara uğratıp açılmalarını sağlayıp ayni yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi. 

Polis olay yerinde bulunan 106.5 cm boyundaki demir sopa emare olarak zapt edilmiş olduğunu ve zanlının tespit edilerek derdest emri ile tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının yargılanınca değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının

yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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