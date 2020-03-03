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Dedektör köpeğine yakalandı!

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Emre Dağ bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Dedektör köpeğine yakalandı!

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Emre Dağ bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Mart 2020 Salı 15:35
Dedektör köpeğine yakalandı!
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Emre Dağ bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, zanlı Emre Dağ’ın 02.03.2020 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada narkotik köpeğinin üzerine tepki vermesiyle tasarrufunda bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Sevinç, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Emre DağUyuşturucu
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