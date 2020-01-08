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Dayakçı kocaya 6 yıl hapis

Dayakçı kocaya 6 yıl hapis

08 Ocak 2020 Çarşamba 17:59
Dayakçı kocaya 6 yıl hapis

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Alsancak’ta 2019 yılı Ağustos ayında eşini bağlayıp kemerle döven Cemil Gören hakkındaki davada karar açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık hakkındaki karar Yargıç Rauf Kürşad tarafından okundu. Kürşad, sanığın izinli olduğu halde işe gittiğine dair yalan söylediği gerekçesiyle eşinin ellerini kollarını elektirik kablosu ile bağlayıp, kemerle dövdüğünü daha sonra elbiselerini çıkarıp 3 saat boyunda kemerle dövdüğünü, cep telefonu ile olayı kayda aldığını ifade etti.

Yargıç, sanığın adeta işkence yaptığını, görüntülerde müştekinin yalvarmasına rağmen eylemine devam ettiğini söyledi. Yargıç, müştekinin yüzünde gözünde ve tüm vucudunda darp izleri oluştuğunu ifade etti. Yargıç, sanığın darp ettiği eşini eğer polise gidersen seni öldürürüm diyerek tehdit ettiğini de belirtti.

Sanığın olayın ardından tutuklandığını ve yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydeden Yargıç Kürşad, aile içi veya toplumda oluşan şiddetin maruz görülemeyeceğini belirterek, mahkemelerin cayıdırıcı ceza vermesi gerektiğini ifade etti. Kürşad sanığı 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkldı.

Anahtar Kelimeler:
Cemil GörenDarp
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