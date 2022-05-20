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Dava 16 Haziran'a ertelendi

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olarak 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler, bugün ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

20 Mayıs 2022 Cuma 14:53
Dava 16 Haziran'a ertelendi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olarak 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler, bugün ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Bahçeciler’in avukatları Süleyman Dolmacı ve Betül Ciyaslıoğlu, Bahçeciler’in suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen dava duruşma tarihini belirlemek üzere 16 Haziran 2022 tarihine ertelendi.

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