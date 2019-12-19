banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110869
ALTIN
281.946
DOLAR
5.9376
STERLİN
7.7528
EURO
6.5969
İşyerinin parasını zimmetine geçirdi
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI
Gazimağusa"da uyuşturucu: 3 tutuklu
UYUŞTURUCUDAN 3 TUTUKLU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

DAÜ Turizm Fakültesi Masterchef Türkiye jurisi Somer Sivrioğlu’nu ağırladı

DAÜ Turizm Fakültesi Masterchef Türkiye jurisi Somer Sivrioğlu’nu ağırladı

19 Aralık 2019 Perşembe 16:24
DAÜ Turizm Fakültesi Masterchef Türkiye jurisi Somer Sivrioğlu’nu ağırladı

banner317
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi 8. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında Masterchef Türkiye juri üyesi Somer Sivrioğlu’nu ağırladı. 16 Aralık 2019 Pazartesi günü, saat 14:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen ve Bilkent Üniversitesi’nde başlayıp  Avustralya’nın Sydney şehrine uzanan “Kariyer Yolculuğu” yoğun ilgi gördü.

Söz konusu etkinliğe DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin yanı sıra eski mezunlar da yoğun ilgi gösterdi. Deneyimli şef Sivrioğlu, 25 yıl önce MBA yapmak için gittiği Avustralya’da restoran işine ilk adımını attığını ancak işlerin istediği gibi gitmediğini, yılmadığını ve devam ederek bugünlere oldukça başarılı 2 restoran sahibi olarak geldiğini belirtti. Deneyim ve tecrübelerini öğrenciler ile paylaşan Sivrioğlu, iyi bir şef ve yönetici olmak için ustalık, tecrübe ve mutfak bilgisinin yanısıra maliyet kontrolü ile kar-zarar hesabının önemine vurgu yaptı. Şef Sivrioğlu, öğrencilere bu derslere ilgi gösterilmesi gerektiği  tavsiyesinde bulundu.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kariyer Günleri kapsamında ağırladıkları Master Chef Somer Sivrioğlu’nun gördüğü yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu ifade ederek, önümüzdeki yıl için kendisinden şef öğretim görevlisi olma sözü aldıklarının müjdesini öğrencilerle paylaştı. Konferans sonunda 2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yüksek Şeref ve Şeref Öğrencileri Sertifika Töreni gerçekleştirildi. Öğrenciler sertifikalarını Şef Somer Sivrioğlu tarafından aldılar.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a Ziyaret Gerçekleştirildi

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı etkinlik öncesinde makamında ziyaret eden Şef Somer Sivrioğlu DAÜ hakkında bilgiler aldı. Prof. Dr. Osam, Sivrioğlu’nu DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Söz konusu ziyaret sırasında DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halit Tanju Besler, Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güven Ardahan hazır bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz ÜniversitesiDaü Turizm FakültesiMasterchef TürkiyeSomer Sivrioğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçük balık avlayan kişi hakkında yasal işlem
Küçük balık avlayan kişi hakkında yasal işlem
Ercan'dan çıkamadı
Ercan'dan çıkamadı
Kiracılardan tahsil ettiği parayı zimmetine geçirdi
Kiracılardan tahsil ettiği parayı zimmetine geçirdi
İşyerinin parasını zimmetine geçirdi
İşyerinin parasını zimmetine geçirdi
Gazimağusa"da uyuşturucu: 3 tutuklu
Gazimağusa"da uyuşturucu: 3 tutuklu
Ani ölüm
Ani ölüm
Cinsel taciz suçlamalarından beraat etti
Cinsel taciz suçlamalarından beraat etti
Yapılan aramada uyuşturucuyla yakalandı
Yapılan aramada uyuşturucuyla yakalandı
Bilet paralarını sirkat eden biletçi tutuklandı
Bilet paralarını sirkat eden biletçi tutuklandı
2 ay cezaevine gönderildiler
2 ay cezaevine gönderildiler

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim