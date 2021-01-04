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Darp,kasti hasar ve soygun birarada!

Lefkoşa’da meydana gelen soygun ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddin Sassi Jaluta ve Abubaker Mohammed Elsaeiti mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 13:50
Darp,kasti hasar ve soygun birarada!
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı.

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Şener huzurda bulunan zanlılar Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddin Sassi Jaluta ve Abubaker Mohammed Elsaeiti’nin Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun, Ciddi Darp ve Kasti Hasar suçlarından methaldar olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis 1 Ocak 2021 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Ortaköy'de faaliyet gösteren Burger King isimli iş yerinin önünde Lefkoşa'da sakin müşteki Monaf Alhakim, zanlılar Feras Nourddin Sassi Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeiti ve Muhannad Yazeed Elayan Elfauri ve henüz tespit edilemeyen şahıslar tarafından ciddi bir şekilde darp edip kullanımında bulunan JK 865 Plakalı mavi renk Peugeot marka aracın ön iki lambası, arka iki lambası, arka bagaj kısmı ve her iki dikiz aynası kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldıktan sonra adı edilenin tasarrufunda bulunan 150 TL nakit parası ve Xiaomi marka cep telefonu zor kullanarak alınıp soygun suçunu işlediklerini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini bölgedeki kamera görüntülerinin incelenmesinin sürdüğünü ve vermiş oldukları ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ortaköy DarpOrtaköyde HırsızlıkOrtaköyde Kasti HasarMuhannad Yazeed Elayan ElfaurFeras Nourddin Sassi JalutaAbubaker Mohammed ElsaeitiMonaf Alhakım
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