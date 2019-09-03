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Darpçı polis tutuksuz yargılacacak

Darpçı polis tutuksuz yargılacacak

03 Eylül 2019 Salı 15:52
Darpçı polis tutuksuz yargılacacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanından meydana gelen polisin sivil vatandaşı darp etmesi ile ilgili olarak güvenlik kameralarının basına sızması ile başlatılan soruşturma kapsamında aleyhine dava getirilen zanlı polis memuru Gürşah Üregül bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, 13 Haziran 2019 tarihinde Ercan Güvenlik Amirliği’nde ülkeden çıkış yapmak isteyen Barış Tikenci’nin X-Ray cihazından geçerken sarhoşluk ve rahatsızlık yaptığı gerekçesiyle polis memuru Gürşah Üregül’ün Tikenci’ye elleriyle vurup yere düşerek başında ve çenesinde kesi oluşmasına neden olduğunu anlattı. Polis, zanlının karakol binası içerisinde yerde yatan Barış Tikenci’ye sağ ayağıyla iki kez karın kısmına, bir kez de baş kısmına tekme attığını belirtti. Polis, 3 Eylül’de zanlının aleyhine yaralama, ciddi darp ve darp suçlarından dava getirildiğini söyledi. Polis, müştekiyle telefonda görüştüğü ve adaya gelip şikâyetçi olacağını söylediğini mahkemeye aktardı. Zanlının polis örgütünden uzaklaştırıldığını, etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
DarpErcan Havalimanı
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