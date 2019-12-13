'Darpçı güvenliklere' 8 ay hapis

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de, 14 Haziran 2018 tarihinde Cratos Otel Cage Club'a terlikle girmek isteyen Türkiye'nin tanınmış diyetisyeni İlter Faik Kaya'yı ciddî şekilde darp edip burnunu kıran 5 güvenlik görevlisi Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün itham edilerek tutuklandı. Girne Kaza Mahkemesi'nde bu sabah okunan kararda, Nurettin Beyazsaclı, Halil Işık, Cemre Tabak, Yasin Caktu, Göksel Kimyalar 8 er ay hapse mahkûm oldu.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Fisün Cemaler, Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Rauf Kürşad’ın huzurunda görüşülen bugün kü karar duruşmasında mahkûmiyet kararını Başkan Cemaler Açıkladı. Başkan Fisun Cemaler sanıkların işlemiş olduğu suçun çok ciddi bir suç olduğunu hiçbir gerekçe ile bir kişinin vücut bütünlüğüne zarar verme sebebi olamayacağını belirtti. Başkan Cemaler sanıklar lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra sanıkları oy birliği ile 8 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Karar öncesi ve sonrasında mahkeme etrafında polis ekipleri çevik birlik ile geniş güvenlik önlemi aldı. Mahkeme dışında aldığımız bilgide ise kavgada müşteki konumunda bulunan İlter Faik Kaya aleyhinde şikâyet bulunduğunu ve aleyhinde tutuklama emri bulunduğu için ülkeye gelmediği öğrenildi.

DARPÇI GÜVENLİKÇİLER 9 KİŞİ OLDU

Çatalköy'de faaliyet gösteren “Cage Club” isimli mekânın giriş kısmında, görevliler ile diskoya terlik ile girmek isteyen Türkiye’nin ünlü Diyetisyeni İlter Faik Kaya ile aralarında çıkan tartışma sonucunda Kaya’yı ciddi bir şekilde darp edip burnunu kırarak vahim zarara uğrattıkları gerekçesi ile yargılanan sanıklar Nurettin Beyazsaclı, Halil Işık, Cemre Tabak, Yasin Caktu, Göksel Kimyalar dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunup 8 ay hapis cezasına çarptırıldılar. mahkûm edildi.

tutuklanan zanlılar Yasin Çaktu ile Halil Işık’ın ardından 7 kişi daha gözaltına alındı. Zanlılar Göksel Kimyalar, Nurettin Beyazsaçlı, Haluk Güvence, Cemre Tabak, Hüseyin Arı, Bayram Sözüdoğru ve Veli Umut Erkal dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı. Çamlıbelli olayın 14 Haziran tarihinde saat 03.00 sıralarında Çatalköy’de faaliyet gösteren “Cage Club” isimli eğlence mekânında meydana geldiğini anlattı. Polis memuru Kader Çamlıbelli, diskonun giriş kısmında yaşanan olayda zanlıların terlik ile içeri girmek isteyen İlter Faik Kaya’nın yüzüne yumruk atarak tekmeledikten sonra burnunun kırılmasına neden olduklarını kaydetti. Çamlıbelli, kavga esnasında olayı anlamaya çalışan Kaya’nın eşinin de güvenlikler tarafından tokatlandığını söyledi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine ilk etapta 2 zanlının tutuklandığını kaydeden polis, aranan 7 zanlının da önceki gece tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadelerin olduğunu kaydeden Çamlıbelli, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceklerini belirterek 2 gün tutukluluk talebinde bulundu. Mahkeme talebi kabul etti.