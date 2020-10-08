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Darp zanlılarından 1'i serbest kaldı

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp, Tecavüzkâr Alet Taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Mustafa Çelik ardından zanlılar Abdurrahman Kaya ve Mehmet Emin Güler tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Barış Bişaroğlu’nun olayla bağı olmadığı belirlendi ve serbest bırakıldı.

08 Ekim 2020 Perşembe 16:25
Darp zanlılarından 1'i serbest kaldı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp, Tecavüzkâr Alet Taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Mustafa Çelik ardından zanlılar Abdurrahman Kaya ve Mehmet Emin Güler tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Barış Bişaroğlu’nun olayla bağı olmadığı belirlendi ve serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış, Mustafa Çelik ve Barış Bişaroğlu’nun Vahim Zarar, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 04.10.2020 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa Hasane Ilgaz Sokak üzerinde bir taraf olup, aralarında çıkan sözlü tartışmadan dolayı diğer bir taraf olan Lefkoşa'da sakin Tugay Şeytan ve Eren Hacımusaoğlu'nu elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp edip Emre Hacımusaoğlu'nun burnunun kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattıklarını anlattı. Polis, tahkikatın devam ettiğini, aranmakta olan zanlılar,  alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada 5 zanlının da poliste 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sinan DilimMehmet AlkışMustafa çelikAbdurrahman KayaMehmet Emin GülerDarp
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